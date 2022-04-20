Чебоксары, 20 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Чувашии на обсуждение Госсовета внесён законопроект о выплатах семьям военнослужащих из республики, которые погибли во время специальной военной операции России на Украине, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

На рассмотрение регионального парламента внесён республиканский законопроект «О единовременной денежной выплате членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации». Отмечается, что он разработан для «предоставления дополнительной меры социальной поддержки» членам семей военнослужащих, погибших с 24 февраля 2022 года во время специальной военной операции на территориях Донбасса и Украины. Это касается семей военнослужащих и лиц, проходивших службу в войсках Росгвардии и имевших специальное звание полиции, родившихся и (или) проживавших на территории Чувашии.

«Проектом закона предусматривается предоставление единовременной денежной выплаты членам семей военнослужащих в размере 1 млн рублей в равных долях», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«По состоянию на 6 апреля 2022 года, числится погибшим (умершим) 21 военнослужащий, с учётом этого потребуется выделение дополнительных средств из республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 21 млн рублей», — говорится в пояснительной записке главы минтруда Чувашии Алены Елизаровой.

Законопроектом предлагается установить категории граждан, относящихся к членам семей военнослужащих. Также отмечается, что средства на выплаты предусмотрят в резервном фонде правительства Чувашии.

Отметим, что ранее в Чебоксарах кадеты встретили росгвардейцев, возвращающихся после выполнения задач на Украине в рамках специальной военной операции.

Напомним, что 7 апреля в мемориальном комплексе «Победа» в Чебоксарах состоялось возложение цветов к Монументу Воинской Славы. Мероприятие было посвящено памяти российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации России на Украине и восьмой годовщине провозглашения ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о выплате по 1 млн рублей семьям земляков-военнослужащих, погибших во время специальной операции на Украине.