Заринск, Алтайский край, 20 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю известило о завершении расследования уголовного дела в отношении троих жителей Заринского района, обвиняемых в нескольких покушениях на угон автомобилей. Как сообщает пресс-служба ведомства, в октябре 2021 года в селе Павловск будучи в состоянии алкогольного опьянения, 19-летний обвиняемый совместно со своим 17-летним другом решили совершить угон легкового автомобиля, чтобы покататься по населенному пункту.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Автомобиль

В ночное время они присмотрели отечественное авто, однако не обнаружили в нем аккумулятора. Чтобы довести задуманное до конца, друзья похитили с другого транспортного средства рабочий аккумулятор, поставили на угоняемый автомобиль и уехали с места его стоянки. В этот же день они совершили попытку угона еще двух авто, однако не смогли их завести.

Кроме того, на следующий день 19-летний молодой человек со своим 18-летним товарищем в Заринске также попытались совершить угон двух автомобилей местных жителей, однако также не смогли их завести.

В ходе предварительного следствия была установлена причастность 19-летнего обвиняемого к совершению грабежа в отношении несовершеннолетнего подростка в селе Кытманово. Угрожая физическим насилием, он похитил денежные средства с его банковской карты, потратив их на приобретение спиртного.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Кытмановского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в ГУ МВД РФ по Иркутской области известили о завершении расследования уголовного дела в отношении группы автоугонщиков: четверо жителей Иркутска от 24 до 35 лет обвиняются в совершении трех краж и пяти покушений на кражи иномарок японского производства.

Читайте также: В Иркутске будут судить группу автоугонщиков