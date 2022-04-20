Анкара, , 11:23 — REGNUM Движение судов по проливу Босфор приостановлено в обоих направлениях. Сообщение об этом опубликовано 20 апреля на сайте Главного Управления береговой охраны Турции.

Стамбул (сс) Oziel Gómez

Отмечается, что судоходство у берегов Стамбула в направлении с севера на юг приостановлено 20 апреля с 02:00 по местному времени (совпадает с московским), а с юга на север — с 06:15.

При этом нет информации о том, когда движение по проливу будет восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции повысили уровень готовности сапёрных подразделений и других служб из-за дрейфующих в море мин.

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