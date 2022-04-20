Киев, , 11:22 — REGNUM В среду, 20 апреля, глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев. Он сообщил об этом 20 апреля на своей странице в соцсети Twitter.

Шарль Мишель Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Киеве сегодня (20 апреля – ред.)», — написал в своем сообщении Мишель и прикрепил к нему фотографию, на которой он запечатлен на вокзале в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы Донецкой Народной Республики при поддержке Вооруженных сил России освободили 167 населенных пунктов, ранее оккупированных киевским режимом.