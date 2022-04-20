Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл 20 апреля в Киев
Киев, 20 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В среду, 20 апреля, глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев. Он сообщил об этом 20 апреля на своей странице в соцсети Twitter.
Иван Шилов ИА REGNUM
Шарль Мишель
«В Киеве сегодня (20 апреля – ред.)», — написал в своем сообщении Мишель и прикрепил к нему фотографию, на которой он запечатлен на вокзале в Киеве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы Донецкой Народной Республики при поддержке Вооруженных сил России освободили 167 населенных пунктов, ранее оккупированных киевским режимом.