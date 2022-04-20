Москва, 20 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Авиакомпании России и Израиля обсуждают вопрос увеличения количества авиарейсов между странами. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

AlexandrVe Самолет

Он подчеркнул, что контакты ведутся постоянно.

«Росавиация находится в прямом контакте с Управлением гражданской авиации Израиля», — уточнил в беседе с ТАСС дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был продлён режим временного ограничения полётов в аэропорты южной и центральной части России. Он будет действовать до 25 апреля. всего в списке 11 воздушных гаваней: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные российские аэропорты и в том числе — международные, работают в обычном режиме.