Краснодар, 20 апреля 2022, 11:22 — REGNUM Более чем на 50% проведён сев яровых культур в Краснодарском крае, данные на 20 апреля опубликовала пресс-службе администрации края.
Основные посевные работы в регионе планируется завершить к 1 мая. Сельхозпредприятия полностью обеспечены всем необходимым для весенней кампании — семенным материалом, средствами защиты и удобрениями, техникой. Замгубернатора добавил, что сдерживать типы компании могут только погодные условия.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году под яровые культуры в Краснодарском крае отведено около 1,8 млн га.