Краснодар, , 11:22 — REGNUM Более чем на 50% проведён сев яровых культур в Краснодарском крае, данные на 20 апреля опубликовала пресс-службе администрации края.

Трактор в поле Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«На сегодняшний день аграрии засеяли яровыми культурами около 900 тыс. га сельхозплощадей, это 52% от плана. Почти завершен сев сахарной свеклы, продолжают высевать кукурузу на зерно, подсолнечник, сою. В ближайшие дни стартует сев риса», — сообщил заместитель губернатора Андрей Коробка.

Основные посевные работы в регионе планируется завершить к 1 мая. Сельхозпредприятия полностью обеспечены всем необходимым для весенней кампании — семенным материалом, средствами защиты и удобрениями, техникой. Замгубернатора добавил, что сдерживать типы компании могут только погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году под яровые культуры в Краснодарском крае отведено около 1,8 млн га.