Кишинёв, 20 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Закон, запрещающий носить в Молдавии георгиевскую ленту, касается всех, в том числе штрафовать за неё будут 9 мая. Об этом на телеканале TV8 заявил министр юстиции республики Сергей Литвиненко.

Pixabay.com Георгиевская лента

«Те, кто нарушит этот закон, высокопоставленные лица, в том числе из парламента, будут наказаны в соответствии с его положениями», — сказал Литвиненко.

Он отметил, что исключение будет сделано для ленты на орденах и медалях. В остальных случаях сотрудникам полиции предписано штрафовать всех, кто наденет этот символ Победы.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду 19 апреля подписала закон о запрете демонстрировать символы, которые могут быть истолкованы как поддержка спецоперации России по денацификации Украины. Под определение попали символы Z и V, а также георгиевская лента. В ряде политических и общественных организациях заявили, что не подчинятся запрету в День Победы.