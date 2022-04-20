Карабаш, Челябинская область, , 11:20 — REGNUM В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели двоих человек во время пожара. Об этом сообщает областное управление СКР.

Пожар

Трагедия произошла ещё утром 17 апреля в Карабаше на автомобильной парковке. В ходе тушения возгорания спасатели обнаружили тела двоих местных жителей.

Проводится доследственная проверка. По предварительным сведениям, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём, а предшествовало ему распитие спиртного.