Москва, 20 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Россия утратила доверие к украинским переговорщикам, заявила 20 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Здесь уже не то что «доверяй и проверяй» — здесь просто «проверяй», потому что доверия к этим людям давно уже нет», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Она напомнила, что со стороны офиса президента Украины прозвучала просьба о проведении переговоров и Россия не отказала в этом. Но дальше, по её словам, «начался цирк», где украинская сторона постоянно меняла своё отношение к переговорам.

«Классическая схема, которая говорит о том, что режим несамостоятельный, им управляют», — прокомментировала Захарова.

По её мнению, переговоры могут использоваться киевской стороной как отвлекающий манёвр.