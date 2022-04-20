Ярославль, 20 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Ярославле мужчина из Коврова выиграл суд против ярославской полиции после того, как во время хоккейного матча его задержали за отсутствие маски и доставили в отдел. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение районного суда.

ХК «Локомотив» Арена-2000

История началась с поездки на матч «Локомотива» и «Динамо». Истец отправился на него на заказном заводском автобусе из Коврова. Уже на матче во время игры у него оборвалась петелька на маске, после чего претензии к нему возникли у полицейских, которые доставили его в отдел. В дальнейшем Ковровский городской суд вынес ему предупреждение за совершённое административное нарушение, однако Владимирский областной суд постановление судьи отменил, в связи с недоказанностью обстоятельств, после чего мужчина обратился уже в суд в Ярославле.

«Истец посмотрел только один период матча. Протокол задержания не составили в УКРК «Арена-2000», истцу сказали, что нужно ехать в отдел. Истец считает, что доставление в отдел не требовалось, он уважительно себя вел по отношению к сотрудникам полиции. С собой запасной маски у истца не было. К истцу возникали претензии не только по поводу отсутствия маски: так, один из сотрудников сказал истцу, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, при этом истца на медицинское свидетельствование не направляли, и истец был трезвый. Истца на служебной машине отдела полиции увезли в отдел, он находился около часа в УКРК «Арена-2000», а потом много времени был в отделе, не посмотрел матч и опоздал на автобус домой. Истцу никто сумму ущерба не возместил», — говорится в решении суда.

Добираться назад в свой город мужчине пришлось на такси, что обошлось ему гораздо дороже, чем если бы он вернулся на автобусе. Представители ответчика с иском не согласились.

«Ответчиком факт события не отрицается, протокол был составлен по адресу, где находится УКРК «Арена-2000», и не оспаривается, что истец был в отделе полиции. Со слов сотрудника, который сейчас находится на учебе и не имеет возможности прибыть в суд, представителю ответчика известно, что истец сам изъявил желание проехать в отдел полиции, его никто не заставлял, в отдел ехали на служебной машине. Истец общался с сотрудником в отделе полиции, через некоторое время истец просто уехал. Ему вручили копию протокола в Арене. В 19:50 истец покинул отдел полиции, то есть истец был в дежурной части, но в журнале сведений о его доставлении в отдел нет. То есть он был в отделе в качестве посетителя. Служебную проверку по этому факту не проводили, объяснений с сотрудника, доставившего истца в отдел, не брали. Истец добровольно покинул отдел», — сообщили свою позицию в суде представители ОМВД по Красноперекопскому району.

В итоге суд встал на сторону истца, посчитав, что доводы мужчины о том, что протокол ему вручили только в отделе полиции, ответчиком опровергнуты не были, а причина доставления в отдел не была пояснена. К тому же в протоколе полиции сотрудники не указали нормативный акт, запрещающий действия, вменяемые истцу при задержании.

Требования мужчины удовлетворили частично, взыскав в пользу него 26 тысяч 56 рублей.