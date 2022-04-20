София, , 11:19 — REGNUM Сразу в 27 крупных городах и небольших населенных пунктах Болгарии стартовала акция протеста работников дорожно-строительных компаний страны. Об этом 20 апреля сообщает БНР.

Протест Nathan Keirn

По некоторым данным, наиболее массовые мероприятия проходят в Софии, Бургасе, Варне, Смоляне и Пловдиве, а также на участках автотрасс международного, государственного и регионального значения. В ряде регионов участники акции блокировали автомобильное движение.

Как утверждают очевидцы, сотни протестующих граждан собрались у здания Национального собрания (парламента) Болгарии в центре Болгарской столицы. Манифестанты развернули плакаты с надписями: «Государство на ремонте, приносим извинения за неудобства!», «Долой бюрократию» и «Хотим есть!».

Основное требование дорожников – выплата задолженности по заработной плате и дополнительные социальные гарантии, а также государственные гарантии выполнения уже заключенных контрактов. На данный момент более 200 тыс. сотрудников соответствующих предприятий не получили зарплаты в течение полугода. В то же время правительство и парламент Болгарии не смогли прийти к единому мнению о механизмах финансирования отрасли.