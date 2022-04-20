Ростов-на-Дону, 20 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону пенсионер доверился мнимому сотруднику полиции и лишился более 1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 20 апреля.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

Пенсионер пояснил, что ответил на звонок с неизвестного номера. Злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом защиты денег якобы от незаконного списания и оформления кредита предложил перевести сбережения на безопасный банковский счет. Потерпевший через банкомат перевел на счета афериста 1 млн 152,5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.