Курган, , 11:18 — REGNUM В Кургане возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц горадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

ул. Машиностроителей, 19. Курган Пресс-служба СУ СКР по Курганской области

По данным следствия, в январе 2017 года, согласно заключения межведомственной комиссии, дом по проспекту Машиностроителей, 19 в Кургане признан аварийным и подлежащим сносу. Однако должностные лица горадминистрации своевременно не предприняли меры по обеспечению безопасности живущих в опасных условиях людей, их расселению и предоставлению другого жилья.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»).

Жителей дома по ул. Машиностроителей 19 апреля эвакуировали в экстренном порядке и расселили в гостиницах «Семейная», «Курган» и «Москва». В горадминистрации Кургана пояснили, что получено заключение об опасности дальнейшего проживания людей в данном доме.