Вашингтон, 20 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. На протяжении одной недели на авианосце ВМС США «Джордж Вашингтон» были обнаружены мертвыми три матроса. Об этом 19 апреля вечером сообщила телекомпания NBC со ссылкой на представителя американских военно-морских сил Роберта Майерса.

Pixabay.com Американский авианосец

По данным источника, двое матросов были найдены мертвыми 9 и 10 апреля, а еще одного нашли в бессознательном состоянии 14 апреля, после чего его доставили в госпиталь, где моряк скончался.

При этом отмечается, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что между этими тремя летальными исходами, как он считает, нет никакой связи. В свою очередь, Майерс указал, что ВМС США сотрудничают со следователями и местными властями для выяснения причин произошедшего.

Отметим, в данный момент авианосец ВМС США «Джордж Вашингтон» находится на ремонте на судостроительной верфи в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния).