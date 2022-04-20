Омск, , 11:17 — REGNUM Прокуратура Ленинского округа города Омска взяла на контроль ход расследования уголовного дела против мужчины, сбросившего собаку с десятого этажа. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в прокуратуре Омской области.

Собака Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Прокуратура признала законным постановление дознавателя отдела полиции о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье»).

Установлено, что вечером 9 апреля 39-летний пьяный омич сбросил свою собаку с десятого этажа многоквартирного дома. Специалисты диагностировали у животного многочисленные переломы грудных позвонков и рёбер.

Омич заявил, что сбросил собаку, потому что она убежала от него по лестнице на десятый этаж и не поехала с ним в лифте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в многоквартирном доме на Сибирском проспекте. Пострадавшего питомца подобрал жилец квартиры на первом этаже.

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