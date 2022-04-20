Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Арбитражный суд Северо–Западного округа запретил проводить ремонт в помещениях книжного магазина в Доме Зингера на Невском проспекте Петербурга, это следует из опубликованного в картотеке суда определения судьи.

Дом Зингера на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вокруг самого известного помещения Дома Зингера развернулось настоящее сражение. Бывший пользователь помещение ООО «Книжный магазин №1» (КМ №1 (бренд Дома книги) покинул здание по решению суда, который установил, что договор от 2015 года, заключенный ЗАО «Зингер», и дополнительное соглашение к нему в 2020 году убыточны. Также суд постановил вернуть ЗАО нежилые помещения, которые ответчик занимает в историческом здании на Невском проспекте, что и было сделано.

После чего вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что из-за затянувшихся судебных разбирательств срок открытия книжного магазина, который займет ОАО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский Дом книги», сдвигается на лето. Перед открытием в помещениях планировалось провести ремонтные работы, однако 18 апреля по решению суда они были запрещены.

Как следует из судебного определения, КМ №1 обратился в суд с кассационной жалобой, поскольку полагает, что в результате проведения ремонтных работ может быть изменен непосредственно сам объект спора (помещения, переданные по договорам субаренды), хотя судебные разбирательства продолжаются в высших инстанциях.

«Проанализировав приведенные заявителем доводы, приняв во внимание, что приостановление исполнения судебного акта в данном случае существенно не повлияет на баланс интересов сторон, кассационная инстанция приходит к выводу о возможности удовлетворения ходатайства», — отметил в Арбитражном суде.

Исполнение решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области приостановлено до окончания производства в арбитражном суде кассационной инстанции.

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