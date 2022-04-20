Санкт-Петербург, 20 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Арбитражный суд Северо–Западного округа запретил проводить ремонт в помещениях книжного магазина в Доме Зингера на Невском проспекте Петербурга, это следует из опубликованного в картотеке суда определения судьи.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом Зингера на Невском проспекте

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вокруг самого известного помещения Дома Зингера развернулось настоящее сражение. Бывший пользователь помещение ООО «Книжный магазин №1» (КМ №1 (бренд Дома книги) покинул здание по решению суда, который установил, что договор от 2015 года, заключенный ЗАО «Зингер», и дополнительное соглашение к нему в 2020 году убыточны. Также суд постановил вернуть ЗАО нежилые помещения, которые ответчик занимает в историческом здании на Невском проспекте, что и было сделано.

После чего вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что из-за затянувшихся судебных разбирательств срок открытия книжного магазина, который займет ОАО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский Дом книги», сдвигается на лето. Перед открытием в помещениях планировалось провести ремонтные работы, однако 18 апреля по решению суда они были запрещены.

Как следует из судебного определения, КМ №1 обратился в суд с кассационной жалобой, поскольку полагает, что в результате проведения ремонтных работ может быть изменен непосредственно сам объект спора (помещения, переданные по договорам субаренды), хотя судебные разбирательства продолжаются в высших инстанциях.

«Проанализировав приведенные заявителем доводы, приняв во внимание, что приостановление исполнения судебного акта в данном случае существенно не повлияет на баланс интересов сторон, кассационная инстанция приходит к выводу о возможности удовлетворения ходатайства», — отметил в Арбитражном суде.

Исполнение решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области приостановлено до окончания производства в арбитражном суде кассационной инстанции.