Барнаул, 20 апреля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Алтайском крае пятеро участников организованной преступной группы признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности. Подробности уголовного дела, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой»), сообщает территориальное СУ СК РФ.

Алексей Банников ИА REGNUM Банкир

Судом и следствием установлено, что в 2014 году житель краевого центра — организатор преступной группы разработал план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии.

Для этого он собрал на территории города Барнаула преступную группу из пяти человек, в составе которой в период с 2014 по 2017 годы совершал незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам с последующим обналичиванием.

За данные услуги преступная группа получала денежное вознаграждение в размере от 4 до 8 процентов от суммы привлеченных денежных средств. Всего за период преступной деятельности незаконными операциями на подконтрольные расчетные счета привлечены денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности в размере более 112 миллионов рублей. Доход организованной преступной группы в виде вознаграждения за данные услуги составил почти 7 миллионов рублей.

После возбуждения уголовного дела организатор преступной группы от органов следствия скрылся и был объявлен в федеральный розыск, однако в июне 2020 года его задержали. Судом он приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Пятерым членам преступной группы в зависимости от роли каждого назначено наказание в виде исправительных работ, а также лишения свободы на срок от полутора до трех лет условно со штрафом в размере до 130 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Барнауле лже-банкиры обманули настоящего сотрудника банка.

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