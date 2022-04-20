Москва, 20 апреля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Сегодня, 20 апреля, президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким театрального режиссёра Леонида Хейфеца, скончавшегося 18 апреля, сообщается на сайте Кремля.

Mayakovsky.ru Леонид Хейфец

Президент подчеркнул, что Хейфеца ценили как замечательного режиссёра, немало сделавшего для развития отечественной культуры, и, конечно, как педагога.

«Хейфец был талантливым, ярким, неординарным человеком, безгранично преданным искусству, высоким идеалам творчества», — говорится в тексте телеграммы.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист России, профессор ГИТИСа, театральный режиссёр Леонид Хейфец скончался на 88-м году жизни.

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