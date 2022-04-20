Москва, , 11:14 — REGNUM Данные за I квартал 2022 года говорят о том, что китайская экономика продолжает замедляться, но медленнее, чем ожидалось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил профессор ВШЭ Сергей Цыплаков.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Согласно данным ГСУ КНР, в I квартале 2022 года прирост ВВП Китая составил 4,8%, — отметил профессор. — Как расценивать данные результаты? Можно сказать, что китайская экономика продолжала замедляться, но этот процесс шел медленнее, чем ожидалось».

По его словам, очевиден общий тренд снижения темпов экономического роста Китая.

«Было бы некорректно сравнивать показатели I квартала нынешнего года и I квартала прошлого 2021 года, когда прирост ВВП превысил 18%. Тогда расчетная база была низкой, так как в I квартале 2020 года экономика просела под ударом первой волны пандемии. Однако если взять средний темп роста в первые кварталы за два года (2020-2021), то тогда этот показатель был на уровне 5%. В нынешнем году экономический рост составил 4,8%, то есть замедление есть», — подчеркнул Цыплаков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Сергей Станкевич заявил, что существенный тормоз роста экономики КНР – это кризис на рынке жилья.

Читайте ранее в этом сюжете: Политолог рассказал, из-за чего может забуксовать рост китайской экономики