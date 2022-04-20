Самара, 20 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Более 74 млн рублей намерены направить в 2022 году на реализацию бизнес-проектов фермеров в Самарской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

(сс) Christopher Griner Фермер в поле

Сообщается, что в областном минсельхозе начала работу конкурсная комиссия по предоставлению грантов «Агростартап».

Отмечается, что на реализацию бизнес-проектов самарских фермеров по этому направлению в 2022 году предусмотрено более 74 млн рублей.

На конкурс было допущено 20 претендентов. Их бизнес-планы направлены реализацию проектов в сфере мясного и молочного скотоводства, овощеводства и пчеловодства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области развивают производство зелени.