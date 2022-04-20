Челябинск, 20 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Челябинске один из ювелирных магазинов подвергся нападению. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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С заявлением в отдел полиции «Тракторозаводский» обратилась гражданка 1972 года рождения, являющаяся владелицей торговой точки. По её словам, посетитель попросил продавщицу показать золотые цепочки, а когда она вынула их, то выхватил товар и скрылся. Размер ущерба составил почти 150 тыс. рублей.

По подозрению в грабеже был задержан ранее судимый гражданин 1991 года рождения. Похищенное имущество он успел продать, а деньги потратил. Теперь ему грозит до четырёх лет колонии.