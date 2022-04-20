Симферополь, , 11:11 — REGNUM Несколько граждан Украины лишены наград Республики Крым, решение принято на заседании Государственного совета Крыма 20 апреля.

Кучма Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В частности, звания «Почётный крымчанин» лишён бывший президент Украины Леонид Кучма, ещё один бывший президент Украины, Леонид Кравчук, лишён знака отличия автономной республики Крым «За верность долгу». Этой же награды лишился украинский военный Николай Балан, Почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта автономной республики Крым», знака отличия автономной республики Крым «За верность долгу» лишился бывший премьер Крыма Сергей Куницын, боксёр Александр Усик лишён почётного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК», знака отличия АРК «За верность долгу», певица Инна Бордюг (Злата Огневич) лишена почетного звания «Заслуженный артист автономной республики Крым», украинский военный Игорь Воронченко — знака отличия «За верность долгу», приводит данные «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, закон о лишении отдельных лиц государственных наград Республики Крым единогласно был принят депутатами Государственного совета Крыма 11 апреля. Ранее о лишении крымских наград и званий ряда политических и общественных деятелей Украины заявили спикер госсовета Крыма Владимир Константинов и глава Крыма Сергей Аксёнов.

Читайте ранее в этом сюжете: Крымский Госсовет принял закон о лишении наград за дискредитацию России