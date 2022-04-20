Нили, Афганистан, , 11:10 — REGNUM В афганской провинции Дайкунди молодая женщина покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Афганистан

Гулям Али Джавед, пресс-секретарь полиции Дайкунди, подтвердил СМИ инцидент, заявив, что тело женщины было обнаружено в дровяном сарае в деревне Тамран уезда Китти. Он заявил, что мотив самоубийства ещё не ясен и ведётся расследование.

Представитель правоохранительного органа сообщил, что медицинское освидетельствование не обнаружило на теле женщины следов насилия. У неё остался маленький ребёнок. Говорят, что её муж находится в Иране.

Бытовое насилие и психические расстройства входят в число основных причин самоубийств в Афганистане.