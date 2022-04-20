Москва, , 11:10 — REGNUM Россия сделала предупреждения Финляндии и Швеции о последствиях возможного вступления в Североатлантический альянс. Об этом 20 апреля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, США и Брюссель давно втягивали в свои структуры Швецию и Финляндию, принимая различные меры под видом учений и тренингов.

«Мы свои предупреждения все сделали — и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всем их проинформировали, к чему это приведёт», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».