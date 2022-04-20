Москва, , 11:08 — REGNUM В штатном режиме осуществляет подачу российского природного газа для его транзита через территорию Украины компания «Газпром». Об этом 20 апреля рассказал журналистам официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 56 млн куб. м на 20 апреля», — сказал он.

При этом на 19 апреля заявки европейских потребителей на поставку российского природного газа составляли 54,8 млн куб. м.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что британская нефтегазовая компания Shell приступила к выводу своих работников из России, в том числе тех, кто трудился на совместном с Газпромом предприятии.