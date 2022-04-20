Москва, , 11:07 — REGNUM Блогер Антон Птушкин попал в список лиц, которым запрещён въезд в Россию. Об этом 20 апреля сообщил телеграм-канал Baza.

Антон Птушкин Скриншот видео на YouTube

Причиной запрета на въезд стали высказывания блогера относительно действий российских военных на территории Украины. По данным телеграм-канала, Антон Птушкин не сможет приехать в РФ с 16 апреля 2022 года до 2072 года, когда ему исполнится 88 лет.

ИА REGNUM напоминает, что Антон Птушкин — украинский радио- и телеведущий, диджей и видеоблогер. Он известен как ведущий передачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!» — работал в паре с блогером Настей Ивлеевой.

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