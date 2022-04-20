Москва, , 11:05 — REGNUM На решение организаторов Уимблдона о недопуске российских спортсменов Федерация тенниса России (ФТР) никак не может повлиять. Об этом 20 апреля заявил президент ФТР Шамиль Тарпищев.

Шамиль Тарпищев ru.m.wikipedia.org

«На это повлиять мы не можем. Если так случится, то это будет плохо для ребят, учитывая рейтинг, очки. Но это не от нас зависящие вещи. С кем тут бороться?» — сказал Тарпищев.

Ранее газета The New York Times сообщила, что организаторы Уимблдона приняли решение не допускать российских и белорусских теннисистов до участия в турнире.

Третий в году турнир Большого шлема, Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля.

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