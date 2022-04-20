Иркутск, , 11:05 — REGNUM В Иркутской области 947 торговых объектов реализуют товары с минимальными наценками, сообщает 20 апреля пресс-служба областного правительства.

В магазине

Торговые организации — участники социального проекта определили перечень товаров первой необходимости, на которые распространяется самоограничение торговых наценок, их средний размер составляет — от 0 до 15%.

В акции принимают участие торговые сети: супермаркет «Слата», дискаунтер «Хлеб Соль», универсам «Удача», оптово-розничный магазин «Экономия», торговая сеть «ЯНТА», сеть магазинов «Сарсенбаев».

С начала реализации соцпроекта к участию присоединились локальные торговые сети и магазины из более чем 20 муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в магазинах Приангарья стартовал региональный социальный проект по минимизации наценок на продовольственные товары первой необходимости.

«Проект социальный и он направлен на поддержку покупательской способности населения в условиях введения против России экономических санкций», — пояснил ранее губернатор Приангарья Игорь Кобзев.