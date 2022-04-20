Чебоксары, , 11:04 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Фигурантами дела стали два человека, которых подозревают в незаконной выдаче иностранцам сертификатов о владении русским языком и знании федерального законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Чувашии.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным управления, с августа по декабрь 2021 года работник регионального филиала московского вуза по предварительному сговору с чебоксарцем фальсифицировал результаты экзаменов, на основании чего иностранцам необоснованно выдавались сертификаты о владении русским языком, знании истории и законодательства России.

«В дальнейшем иностранцы использовали сертификаты для оформления документов, легализующих их пребывание в России», — говорят в УФСБ по Чувашии.

Следственным органом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»).

Правоохранители напоминают, что приобретение и использование поддельных документов для оформления патентов на работу, а также для получения соответствующих разрешений на временное проживание в России влечёт до четырёх лет лишения свободы по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

В управлении также подчёркивают, что в соответствии со ст. 75 УК РФ лица, сообщившие о совершении преступления, освобождаются от уголовной ответственности в связи «с деятельным раскаянием».

Как сообщало ИА REGNUM, в Моргаушском районе Чувашии выясняют обстоятельства прописки в сельском доме жителя Молдовы, о котором не знала владелица жилища.

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