Донецк, 20 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики при поддержке Вооруженных сил России освободили 167 населенных пунктов, ранее оккупированных киевским режимом. Об этом 20 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«По состоянию на 20 апреля 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 167 населенными пунктами, включая населённые пункты в Великоновоселковском районе: Равнополь, Новосёлка, Макаровка и Сторожевое», — говорится в телеграм-канале штаба.

Днем ранее в штабе сообщали об освобождении 163 населенных пунктов.