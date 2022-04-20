Киев, 20 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Бывшему ведущему телепрограммы о путешествиях «Орёл и Решка» Антону Птушкину запретили въезд в Россию. Об этом 20 апреля сообщает телеграм-канал издания Baza.

Скриншот видео на YouTube Антон Птушкин

Канал указывает, что запрет начал действовать с 16 апреля и продлится 50 лет – до 2072 года. Сейчас проживающему в Киеве бывшему телеведущему и автору видеоблога о путешествиях, отмечают авторы сообщения, 38 лет.

Уточняется, что возможной причиной могли стать заявления журналиста и блогера о спецоперации России на Украине.