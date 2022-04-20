Якутск, 20 апреля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Якутии востребованы дорожные рабочие, прорабы, агрегатчики и менеджеры по продажам. Это выяснил портал SuperJob путём анализа 22 тыс. вакансий в российских городах, где живут не более 500 тыс. человек.

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На сайте компании дорожным рабочим даже без опыта работы и образования предлагают платить от 90 тыс. рублей в месяц, прорабам — от 75 тыс. Агрегатчик и менеджер по продажам в крупной курьерской компании будут получать более 50 тыс рублей. Для них предусмотрены бесплатное обучение и соцпакет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области самый высокий доход предлагается ортодонту и пилоту частного вертолёта. Им работодатели намерены платить 300 и 250 тыс. рублей в месяц соответственно.