Майкоп, 20 апреля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В аэропорту Минеральные Воды задержан житель Адыгеи, пытавшийся выехать за рубеж. Задержанный подозревается в организации деятельности религиозной экстремистской организации. Против него возбуждено уголовное дело, сообщили 20 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

21.мвд.рф Задержание

Как известно из хода расследования, 40-летний гражданин причастен к деятельности религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Зная о запрете этой организации, он продолжал руководить ею на территории республики и привлекать в неё новых членов.

«Подозреваемый пытался скрыться от следствия и покинуть территорию Российской Федерации, однако был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Адыгея в аэропорту г. Минеральные Воды Ставропольского края», — говорится в сообщении СК по региону.

После задержания его поместили под арест, расследование дела продолжается.