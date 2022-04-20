Кызыл, , 11:02 — REGNUM Реки на территории Тувы начали вскрываться ото льда. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, из-за интенсивного таяния снега растёт уровень воды в водоёмах.

Ледоход Кемеровский гидрометцентр

Однако паводковая обстановка в республике остаётся стабильной.

«Выхода рек из берегов не зарегистрировано. Обильных осадков, способных вызвать паводок, синоптики в ближайшее время не прогнозируют», — отметили в ведомстве.

В муниципалитетах Тувы организован круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки. На местах проводится разъяснительная работа с жителями.