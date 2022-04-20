Волгоград, , 11:14 — REGNUM Компенсацию вреда, причинённого в результате обрушения балконной плиты, взыскал суд с управляющей компании в пользу жительницы Краснооктябрьского района Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля в объединённой пресс-службе судов региона.

Балкон Наталья Прокофьева © ИА REGNUM

В августе 2021 года на улице Гончарова обрушилась плита перекрытия балкона, потерпевшая упала с высоты второго этажа и получила серьёзные травмы, в том числе закрытые компрессионные переломы позвонков. Истица просила взыскать с управляющей компании компенсацию морального вреда, расходы на лечение, а также судебные издержки.

Многоквартирный дом находится под управлением ООО «Тандем», жильцы неоднократно обращались к коммунальщикам с жалобами на состояния балконной плиты. Однако в суде ответчик так и не предоставил доказательства надлежащего исполнения своих обязанностей.

Краснооктябрьский районный суд Волгограда взыскал с управляющей компании в пользу женщины 400 тысяч рублей компенсации морального вреда, свыше 20 тысяч рублей расходов на лечение и 10 тысяч рублей на оплату услуг адвоката.

Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу. Однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил решение районного суда без изменения.