Джакарта, , 11:01 — REGNUM В Индонезии завершили процесс эвакуации пассажиров поезда, столкнувшегося с автомобилем, сообщает CNN Indonesia.

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Движение поездов на маршруте восстановлено, но поезда идут с ограниченной скоростью. Отрезок пути между станциями Читаям и Депок поезда проходят со скоростью 20 км/ч.

Автомобиль, попавший под рельсы поезда, удалось убрать с помощью крана.

Как сообщало ИА REGNUM, поезд под номером 1077, следовавший по маршруту Богор-Джакарта-Кота, столкнулся с автомобилем между станциями Читаям и Депок в Индонезии.

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