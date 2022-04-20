Джакарта, 20 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Индонезии завершили процесс эвакуации пассажиров поезда, столкнувшегося с автомобилем, сообщает CNN Indonesia.

Pixabay.com Железная дорога

Движение поездов на маршруте восстановлено, но поезда идут с ограниченной скоростью. Отрезок пути между станциями Читаям и Депок поезда проходят со скоростью 20 км/ч.

Автомобиль, попавший под рельсы поезда, удалось убрать с помощью крана.

Как сообщало ИА REGNUM, поезд под номером 1077, следовавший по маршруту Богор-Джакарта-Кота, столкнулся с автомобилем между станциями Читаям и Депок в Индонезии.