Казань, , 11:43 — REGNUM В столице Татарии по факту неудовлетворительных условий проживания пожилого инвалида первой группы проводится проверка. О проблеме женщины узнали после публикации в средствах массовой информации, сообщает региональное СКР по РТ.

Подъезд Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пожилая инвалид первой группы проживает в одном из домов по улице Братьев Касимовых в Казани. Женщина третий месяц не может выйти на улицу, так как перила лестницы у подъезда сломаны. Представители ТСЖ не реагируют на неоднократные жалобы инвалида.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 80-летняя жительница Амурской области не могла получить инвалидность из-за отсутствия возможности пройти медосмотр в райцентре. Ухаживающая за ней дочь возмущена процедурой получения льгот для парализованной женщины.

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