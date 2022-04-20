Пули-Алам, Афганистан, 20 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Сотрудники службы безопасности афганской провинции Логар сообщают, что в провинции была убита женщина.

Jo Naylor Убийство

Источники в органах безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили газете «8 Собх», что женщина была задушена в кишлаке Падхобшона недалеко от города Пуле-Алам, административного центра провинции. Ей было 25 лет.

Ахмадулла Анас, представитель полиции Логара, сообщил, что в связи с инцидентом были арестованы муж жертвы и ещё один подозреваемый. По его словам, предварительные следственные действия показывают, что супруг жертвы причастен к убийству.

Дежурный врач провинциальной больницы «Наиб Аминулла Хан», не пожелавший называть своего имени, сказал, что тело женщины было доставлено в отделение судебно-медицинской экспертизы больницы.

Мотивом убийства считают семейные проблемы.