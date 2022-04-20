Москва, , 10:58 — REGNUM В столице впервые состоится главное событие российской фешен-индустрии — Московская неделя моды. Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале столичного правительства.

Показы проекта «Территория Русской моды» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Первая Московская неделя моды состоится в июне в парке «Зарядье» и откроет новые возможности для российских дизайнеров, которые могут занять ниши западных брендов, ограничивших свою деятельность на территории России.

Организаторы рассчитывают, что Московская неделя моды станет знаковым туристическим мероприятием столицы. Планируется, что главное событие отечественной модной индустрии посетят более 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, коллекции российских дизайнеров могут заполнить пустующие после ухода западных брендов коммерческие помещения в торговых центрах.

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