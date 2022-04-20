Иркутск, 20 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Иркутске арестован 24-летний местный житель, совершивший наезд автомобилем на своего знакомого. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.1. ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), сообщает 20 апреля ГУ МВД по региону.

МВД В Иркутске полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство

Инцидент произошел 17 апреля возле автомойки, расположенной на улице Ширямова. В ходе конфликта подозреваемый сел в автомобиль марки Toyota Carina и умышленно совершил наезд на своего оппонента, после чего скрылся. 28-летний потерпевший с травмами был госпитализирован.

Сотрудники уголовного розыска изъяли запись с камеры наружного наблюдения, установили случайного свидетеля случившегося. Бдительный прохожий запомнил номер машины, на которой уехал злоумышленник. Иномарку оперативники обнаружили возле его дома и через несколько часов задержали фигуранта. Он арестован на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 11 по 17 апреля на дорогах Приангарья произошло 53 ДТП, в которых семь человек погибли, 56 получили травмы различной степени тяжести.

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