Автомобилист из Приангарья намеренно наехал на человека
Иркутск, 20 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Иркутске арестован 24-летний местный житель, совершивший наезд автомобилем на своего знакомого. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.1. ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), сообщает 20 апреля ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел 17 апреля возле автомойки, расположенной на улице Ширямова. В ходе конфликта подозреваемый сел в автомобиль марки Toyota Carina и умышленно совершил наезд на своего оппонента, после чего скрылся. 28-летний потерпевший с травмами был госпитализирован.
Сотрудники уголовного розыска изъяли запись с камеры наружного наблюдения, установили случайного свидетеля случившегося. Бдительный прохожий запомнил номер машины, на которой уехал злоумышленник. Иномарку оперативники обнаружили возле его дома и через несколько часов задержали фигуранта. Он арестован на два месяца.
Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 11 по 17 апреля на дорогах Приангарья произошло 53 ДТП, в которых семь человек погибли, 56 получили травмы различной степени тяжести.
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