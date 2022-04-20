Москва, , 10:59 — REGNUM Банкротное производство в отношении кредитного потребительского кооператива «Восхождение» из Москвы, дело по которому инициировал Центробанк России, было прекращено. Причиной возвращения иска стал мораторий, введенный в России на срок с 1 апреля по 1 октября 2022 года. Возвращение заявления не препятствует повторному обращению уже после завершения моратория, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

В судебном определении уточняется, что кооператив не попадает в число исключений, указанных в соответствующем постановлении правительства о моратории.

Напомним, иск к кооперативу был подан в апреле 2022 года.

Сам КПК учрежден в декабре 2018 года для предоставления займов. Председателем в выписке ЕГРЮЛ указан Сергей Зайцев, но при этом уточняется, что эти данные могут быть недостоверны.

В арбитражах России начали массово возвращать иски, которые были поданы после введения моратория.