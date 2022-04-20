Бухарест, , 10:56 — REGNUM Министерство иностранных дел Румынии объявило о намерении возобновить работу посольства этой страны в Киеве. Об этом 20 апреля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам главы румынского МИД Богдана Ауреску, в настоящее время ситуация в украинской столице позволяет говорить о возможности «безопасной и эффективной работы» румынского дипломатического представительства на Украине.

«Фактическое возобновление деятельности указанной структуры произойдет сразу же после того, как будут завершены необходимые технические работы», — отметил, в частности, он.

Напомним, Румыния полностью эвакуировала из Киева своих дипломатов 26 февраля нынешнего года. Некоторые структуры румынского посольства работали из Бухареста в режиме онлайн.