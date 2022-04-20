Сеул, 20 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 20 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Korea.net Вооруженные силы Республики Корея

По их словам, коронавирус выявлен у 1974 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 121 581.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 111 319 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 16 583 220.

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