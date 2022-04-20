Донецк, 20 апреля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили 86 украинских националистов и три огневые позиции. Об этом 20 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 86 украинских националистов, одну БМП, два бронетранспортера, три огневые позиции 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 и одно грузовое транспортное средство», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, силы ДНР захватили один танк, один бронетранспортер и два грузовых транспортных средства ВСУ.