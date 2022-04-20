Силы ДНР уничтожили за сутки 86 украинских боевиков
Донецк, 20 апреля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили 86 украинских националистов и три огневые позиции. Об этом 20 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 86 украинских националистов, одну БМП, два бронетранспортера, три огневые позиции 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 и одно грузовое транспортное средство», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, силы ДНР захватили один танк, один бронетранспортер и два грузовых транспортных средства ВСУ.