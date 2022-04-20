Санкт-Петербург, 20 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. У целого класса гимназии в центре Санкт-Петербурга временно изъяли телефоны в рамках проверки ложных сообщений о минировании школ.

Jeesala Мобильный телефон

Как сообщает 20 апреля телеканал «78», мобильные телефоны были изъяты у учащихся одного класса гимназии № 209 Центрального района Санкт-Петербурга.

«Любителя неудачно «пошутить» разыскивают», — говорится в сообщении.

Напомним, что из-за ложных сообщений о минировании начиная с 2019 года еженедельно эвакуируются здания школ, вузов, а также городских и федеральных учреждений. Несколько дней назад из-за письма от анонима, фальшиво представившегося тик-токером Даней Милохиным, были эвакуированы и обследованы районные суды Петербурга.