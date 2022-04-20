Кабул, , 10:55 — REGNUM На видео, полученном Afghanistan International, видны десятки военных вертолётов, маневрирующих вблизи афгано-узбекской границы. Винтокрылые машины, по-видимому, принадлежат правительству Узбекистана, но неясно, какова была цель их полётов над регионом.

Американские вертолеты над Косово Eucom.mil

Высокопоставленный афганский генерал сказал, что этот район находится недалеко от афгано-узбекской границы, и что вертолёты принадлежат Узбекистану.

18 апреля «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее в Афганистане и Пакистане) опубликовало видео, в котором сообщается, что оно выпустило десять реактивных снарядов по Термезу в Узбекистане. Местные источники сообщили, что ракеты были выпущены из порта Хайратон на реке Амударья на границе с Узбекистаном.

Однако министерство обороны Узбекистана выступило с заявлением, отвергающим сообщение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что «военной активности вдоль границы между Узбекистаном и Афганистаном не наблюдается и ситуация стабильна».