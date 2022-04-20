Кабул, 20 апреля 2022, 10:55 — REGNUM На видео, полученном Afghanistan International, видны десятки военных вертолётов, маневрирующих вблизи афгано-узбекской границы. Винтокрылые машины, по-видимому, принадлежат правительству Узбекистана, но неясно, какова была цель их полётов над регионом.

Американские вертолеты над Косово
Американские вертолеты над Косово
Eucom.mil

Высокопоставленный афганский генерал сказал, что этот район находится недалеко от афгано-узбекской границы, и что вертолёты принадлежат Узбекистану.

18 апреля «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее в Афганистане и Пакистане) опубликовало видео, в котором сообщается, что оно выпустило десять реактивных снарядов по Термезу в Узбекистане. Местные источники сообщили, что ракеты были выпущены из порта Хайратон на реке Амударья на границе с Узбекистаном.

Однако министерство обороны Узбекистана выступило с заявлением, отвергающим сообщение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что «военной активности вдоль границы между Узбекистаном и Афганистаном не наблюдается и ситуация стабильна».