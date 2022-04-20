Москва, 20 апреля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Законопроект, повышающий предельный объем дохода для применения упрощенной системы налогообложения, внесло в Госдуму Заксобрание Владимирской области, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

с 1 января 2021 года налогоплательщики получили право применять упрощенную систему налогообложения при сумме дохода за отчетный (налоговый) период до 200 млн рублей. Однако в связи со значительным ростом цен в 2021 году достижение субъектами малого и среднего предпринимательства выручки в 200 млн рублей, установленной в качестве предельной для применения упрощенной системы налогообложения, наступает при значительно меньшем физическом объеме продаж, чем в предыдущие периоды, отмечают авторы.

В этой связи они предлагают увеличить предельный объема дохода с 200 млн рублей до 350 млн рублей для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, в том числе для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые перестали быть налогоплательщиками единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

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